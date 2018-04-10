القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
اقتصاد
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:22 م

اليورو يرتفع بعد تلميحات بزيادة الفائدة على الودائع

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
الدستور
dostor.org/2123756

قفز اليورو أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم، بعد أن لمّح عضو بالمركزي الأوروبي إلى زيادة الفائدة على الودائع عند رفع سعر الفائدة.

وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إوالد نوفوتني، في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، إن البنك قد يتجه لزيادة الفائدة على الودائع بمقدار 20 نقطة أساس، عندما يبدأ في زيادة سعر الفائدة.

وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.2352 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2372 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وأضاف «نوفونتي» أن المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة على الودائع من مستوى -0.4% إلى مستوى -0.2% كخطوة أولية.

وتابع أنه لا يمانع في تلك الخطوة، على أن يتم تضمين سعر الفائدة على إعادة التمويل الرئيسي كخطوة ثانية.

وعن برنامج شراء السندات الذي بدأ المركزي الأوروبي خفض وتيرته بداية العام الجاري، توقع عضو المركزي الأوروبي أن يتم الانتهاء من عملية الشراء في 2018.

موضوعات متعلقة

تراجع اليورو والإسترلينى مع تعافى الدولار

توقعات بارتفاع اليورو لـ1.30 دولار خلال 12 شهرًا

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

الآن

الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرتها المدنية

ننشر أسماء 36 متهمًا أحيلوا للمفتى فى «تفجير الكنائس»

«الدستور» داخل مركز تبارك الأزهرى المتورط فى ختان الإناث بالمريوطية

«البدوي»: «أبوشقة» يترأس جلسة انتخاب «سكرتير الوفد»

الأكثر قراءة

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

تفاصيل محاولة انتحار فتاة «الحوت الأزرق» بالإسكندرية

ألبومات الصور

بالصور.. سوما فى حفل الربيع بنادى الرحاب

بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلي في مصر الجديدة

بالفيديو.. طقوس عائلة مصرية في شم النسيم

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

تفاصيل محاولة انتحار فتاة «الحوت الأزرق» بالإسكندرية

كشكول

جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلة والأسرية الثالث والأربعون

حلم "التثبيت" يؤرق معلمي الغربية.. ويستغيثون بالمسئولين

التعليم تفتتح بالشرقية أولى مسابقات المجال الصناعي على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم الغربية يكرم الفائزين في "مسابقة إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة "

الأثنين.. مؤتمر تعليم الكبار في العصر الرقمي

الأمصار

وزير الخارجية السعودية: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في دوما بسوريا

الجزائر.. ملايين الدولارات تُنفَق لهدم الدولة

هيئة الأسرى: تحمل الإحتلال الإسرائيلي مسؤلية استشهاد الأسير عنبر

إيطاليا: تشن حملة ضد الإتجار بالبشر بين تونس وصقلية

اختراع روسي فريد.. محرك بحري يعمل بالبلازما

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك