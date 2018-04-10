اليورو يرتفع بعد تلميحات بزيادة الفائدة على الودائع

قفز اليورو أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم، بعد أن لمّح عضو بالمركزي الأوروبي إلى زيادة الفائدة على الودائع عند رفع سعر الفائدة.



وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إوالد نوفوتني، في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، إن البنك قد يتجه لزيادة الفائدة على الودائع بمقدار 20 نقطة أساس، عندما يبدأ في زيادة سعر الفائدة.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.2352 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2372 دولار في وقت سابق من التعاملات.



وأضاف «نوفونتي» أن المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة على الودائع من مستوى -0.4% إلى مستوى -0.2% كخطوة أولية.



وتابع أنه لا يمانع في تلك الخطوة، على أن يتم تضمين سعر الفائدة على إعادة التمويل الرئيسي كخطوة ثانية.



وعن برنامج شراء السندات الذي بدأ المركزي الأوروبي خفض وتيرته بداية العام الجاري، توقع عضو المركزي الأوروبي أن يتم الانتهاء من عملية الشراء في 2018.