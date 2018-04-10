17 أبريل.. الأنبا باخوم يترأس قداس الأربعين لأسقف طما

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سيقام طقس قداس الأربعين لـ«الأنبا فام»، أسقف طما، في الثامنة صباحًا يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري، في الكاتدرائية الجديدة بدير «أبونا يسى» بأم دومة في طما، حيث دفن جثمان الأنبا فام هناك.



وقال «حليم»، إن قداس الأربعين لأسقف طما، يعد القداس الأول الذي يقام بالكاتدرائية الجديدة التي اعتنى الأنبا فام ببنائها بالدير الذي أحبه، حيث كان يقضي به أوقاتًا طويلة، وذلك برئاسة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، والأنبا أشعياء، أسقف طهطا وجهينة، والأنبا بسادة أسقف اخميم.



وأضاف المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الأنبا فام سعى خلال السنين الماضية حتى وفاته، إلى تعمير هذا الدير، فأصبح أحد المزارات المسيحية الهامة بالصعيد التي تحرص على زيارته رحلات السياحة الدينية.



يذكر أن الأنبا فام سيم أسقفًا على إيبارشية طما، محافظة سوهاج فى مايو عام 1980، وتم تجليسه على كرسيه كأسقف لطما فى يونيو 1980، وكان قد سافر إلى العاصمة الإنجليزية لندن للعلاج منذ أيام، وقد بذل الفريق الطبى بلندن وقبلها بالقاهرة جهودًا كبيرة لعلاجه لكنه توفى يوم الأحد 25 فبراير 2018.

