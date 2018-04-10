التحقيق مع عاطل انتحل صفة شرطى واستولى على 12 ألف جنيه من سائح

باشرت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيقات مع عاطل متهم بانتحال صفة رجل شرطة، والنصب على المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من شخص أجنبى، مقيم بإحدى الفنادق، يفيد بأنه حال تواجده أمام الفندق حضر إليه شخص يدعى وليد «لا يعلم باقى بياناته»، وعرض عليه مساعدته، وأثناء ذلك حضر إليه شخص آخر ادّعى أنه رجل شرطة وأوهمه بارتكابه بعض المخالفات، وطلب منه مبلغا ماليا نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، فتوجه إلى إحدى ماكينات الصراف الآلى وسحب مبلغ 12 ألف جنيه، واستوليا منه على جهاز تابلت وهاتفين محمولين، ولاذا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «وليد.ع.س»، سبق اتهامه فى قضيتين، آخرهما قضية «نصب»، يتحدث لغة المبلغ الأجنبية، و«حسن.ع.م»، سبق اتهامه فى قضيتين، آخرهما قضية «خيانة أمانة».



بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط مبلغ 5800 جنيه من متحصلات الواقعة، وجهاز التابلت والهاتفين المستولى عليهما، وأكدا إنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بالنصب عليه وسرقته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.