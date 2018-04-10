القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
الثقافة
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:10 م

النيل العربية تصدر «التدريب والأمن القومي»

للمؤلف سعد الدين
للمؤلف سعد الدين خليل عبد الله.
جمال عاشور
dostor.org/2123729

صدر حديثًا عن مجموعة النيل العربية، كتاب «التدريب والأمن القومي»، للمؤلف سعد الدين خليل عبدالله.

ومن أجواء الكتاب: «إن التدريب وقضية تطويره هما من صميم قضايا الأمن القومي إذا أردنا أن نلحق بعالم الأقوياء الذين يفرضون احترامهم لكي تُسمع كلمتهم وتصان حقوقهم، وحتى يمكننا التعايش مع تفاعلات ومستجدات عالم الأقوياء المشحون بالمتغيرات والتحديات السريعة المتتابعة وبخاصة في الفترة الأخيرة ـ مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم القوة لم يعد ينصرف إلى البعد العسكري فحسب بل يمتد إلى الأبعاد الجيوبوليتيكية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ـ فإن ذلك يستوجب الإقرار بأنه لا يمكن تصوُّر وجود دولة منتجة قوية قادرة على الوقوف في وجه هذا المعترك الشرس إلا بإعداد المواطن إعدادًا مختلفًا كي يصبح إنسانًا منتجًا عصريًّا مفكرًا قادرًا على مواجهة التحديات والأزمات».

اقرأ أيضًا
منذ يوم

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ 5 أيام

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

الآن

الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرتها المدنية

ننشر أسماء 36 متهمًا أحيلوا للمفتى فى «تفجير الكنائس»

«الدستور» داخل مركز تبارك الأزهرى المتورط فى ختان الإناث بالمريوطية

«البدوي»: «أبوشقة» يترأس جلسة انتخاب «سكرتير الوفد»

الأكثر قراءة

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

تفاصيل محاولة انتحار فتاة «الحوت الأزرق» بالإسكندرية

ألبومات الصور

بالصور.. سوما فى حفل الربيع بنادى الرحاب

بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلي في مصر الجديدة

بالفيديو.. طقوس عائلة مصرية في شم النسيم

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

ads
الأكثر قراءة

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

تفاصيل محاولة انتحار فتاة «الحوت الأزرق» بالإسكندرية

كشكول

جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلة والأسرية الثالث والأربعون

حلم "التثبيت" يؤرق معلمي الغربية.. ويستغيثون بالمسئولين

التعليم تفتتح بالشرقية أولى مسابقات المجال الصناعي على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم الغربية يكرم الفائزين في "مسابقة إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة "

الأثنين.. مؤتمر تعليم الكبار في العصر الرقمي

الأمصار

وزير الخارجية السعودية: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في دوما بسوريا

الجزائر.. ملايين الدولارات تُنفَق لهدم الدولة

هيئة الأسرى: تحمل الإحتلال الإسرائيلي مسؤلية استشهاد الأسير عنبر

إيطاليا: تشن حملة ضد الإتجار بالبشر بين تونس وصقلية

اختراع روسي فريد.. محرك بحري يعمل بالبلازما

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك