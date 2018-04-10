وفاء عامر تستأنف تصوير «نسر الصعيد» بقنا

استأنفت الفنانة وفاء عامر تصوير مسلسل «نسر الصعيد»، المقرر عرضه في رمضان المقبل.



وقالت «عامر» إنها ستقوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية والداخلية بمحافظة قنا، التي تستمر حتى نهاية أبريل الحالي، لتعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير.



وتجسد وفاء عامر دور صعيدية وزوجة والد بطل العمل، الذي تقوم دائمًا بمساندته وتقديم النصح له، من خلال بعض المواقف التى يتعرض لها، خاصة وقت الأزمات الشديدة.



ويتناول المسلسل دور ضابط صعيدي يدعى «زين»، يخدم في القوات المسلحة، ويحبه الجميع فى منطقته، ويعتبرونه القدوة فى جميع المجالات؛ لقدرته على تحمل المسئولية، ويتم نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب.



«نسر الصعيد» بطولة سيد رجب، عائشة بن أحمد، دينا، عايدة رياض، محمد عز، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، محمد حاتم، تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج ياسر سامى.