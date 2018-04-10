«محلية النواب» توافق على موارد هيئة تنمية جنوب الصعيد

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على المادة الرابعة من قانون تنمية جنوب الصعيد، بشأن موارد الهيئة التى سيشكلها.



وتنص المادة على: «تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح وفق القواعد المقررة، والقروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة».