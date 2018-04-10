ضبط 13 قضية مواد بترولية بالمحافظات

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، حملات أمنية على المخابز والمحلات التجارية، لضبط السلع الفاسدة فى الأسواق.



أسفرت الحملات عن ضبط 13 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، و103 قضايا مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و14 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و43 قضية فى مجال الغش التجارى.



كما تم ضبط 424 قضية فى مجال «المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأكثر من السعر، وباعة جائلين»، و57 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و9 قضايا فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر المقرر، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.