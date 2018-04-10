وزير خارجية قبرص يبعث رسالة للعالم عن مصر

أكد وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، أن الآلية الثلاثية الدورية بين مصر وقبرص واليونان، من شأنها تعزيز أمن واستقرار الدول الثلاث، بما يمكنها من مواجهة التحديات معًا، كما أنها تعزز الروابط الاستراتيجية بين الدول الثلاث.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية المصري والقبرصي - اليوم الثلاثاء - بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.



وأكد وزير الخارجية القبرصي أن مصر وقبرص يتفاهمان كل ما يجري بالمنطقة وفق العلاقة القوية التي تربطهما، فضلًا عن بحث كل الشئون الثنائية والدولية، بما يحقق مصالح الدولتين.



وأشار إلى أن المباحثات الثنائية تطرقت إلى تعزيز التعاون في المجالات كافة، خاصة مجال الطاقة، مضيفًا: "علاقتنا المستمرة أثمرت في مصالح مشتركة واستثمارات في النقل والصناعة والبناء".



ولفت إلى أن ذلك التعاون من شأنه تنفيذ كافة الآليات من أجل تعزيز التعاون، مؤكدًا أن التنمية المستقبلية على جدول أعمال البلدين أيضًا.



وأعرب عن تقدير بلاده لمصر في حلولها للقضية الفلسطينية، وحربها على الإرهاب واستقرار المنطقة المتوسطية ككل.



من جانبه، أكد سامح شكري أن جلسة مباحثاته الثنائية مع نظيره القبرصي، تناولت مناقشة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل المشترك لاستمرار الدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن هذا هو أساس التوجه الاستراتيجي العربي نحو تحقيق السلام.



ووجه "شكري" الشكر إلى قبرص بشأن كل ما تقوم به من خلال تعريف دوائر الاتحاد الأوروبي بما يجري في منطقة شرق المتوسط، لافتًا إلى أن قبرص دعمت التوجهات المصرية في الاتحاد الأوروبي، مشددًا على حرص مصر على التفاعل الإيجابي مع قبرص وأوروبا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.



وحول وجود ملحق عسكري قبرصي جديد في القاهرة، قال "شكري": إن "تبادل التمثيل الدبلوماسي أمر مهم في تنمية العلاقة وتعزيزها، كما أنه من مظاهر قوة العلاقة، ومن شأنه استكشاف مجالات لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات"، مشيرًا إلى أنه كلما ازداد التواصل كلما كانت هناك أرضية للتفاهم حول القضايا واستكشاف مجالات جديدة لتوسيع العلاقة.

