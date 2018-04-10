الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرتها المدنية

استنكرت الإمارات، اليوم الثلاثاء، قيام السلطات الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة، الأحد الماضي، في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصًا من «قوات الواجب» الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح، وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد القوات الإماراتية.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»- إن هذه الخطوة غير قانونية، وتناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، وأنها مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.



وشددت على أن الإمارات قدمت كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني في أحلك الظروف، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية.

