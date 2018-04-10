الرقابة المالية تتسلم تقرير القيمة العادلة لـ«العبور»

أوقفت إدارة البورصة، اليوم، التداول على أسهم شركة العبور للاستثمار العقاري، لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، بخصوص تقرير القيمة العادلة لسهم شركة العبور للاستثمار العقاري، والتي استلمتها الهيئة الآن.



وفي مارس الماضي، طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة العبور للاستثمار العقاري بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها، لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.



يُذكر أن الشركة، قد حققت أرباحًا بلغت 1.87 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.31 مليون جنيه في 2016.



وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 11.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 6.12 مليون جنيه في 2016.