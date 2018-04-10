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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:53 م

أسامة زكى: تعميق الصناعة المصرية من أهم أهداف التعاون المشترك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طارق عتمان
dostor.org/2123703

قال المهندس أسامة زكي، العضو المنتدب لشركة راية للتصنيع المتطور: "إن اختيار شركة بياجيو الإيطالية جاء بناءً على دراسة متأنية لمتطلبات السوق المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتوافق المنتج مع أعلى معايير الأمان لمستخدمى وسائل النقل الخفيف مع تحقيق أعلى معدلات التوافق بيئيًا، ومعايير الجودة والخدمة الشاقة، وذلك بتكلفة تشغيلية منافسة، حيث تمتلك شركة بياجيو خبرة طويلة تصل إلى أكثر من 130 عاما في مجال تصنيع وتجميع المركبات الخفيفة بشتى أنواعها، بداية من الموتوسيكلات والفيزبا، ومركبات نقل الركاب ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وسيارات النقل الخفيفة ذات الثلاث عجلات، والتى يمكن تجهيزها العديد من المشاريع الخدمية المختلفة ووسائل النقل الخفيف ذات الأربع عجلات بحمولات مختلفة، بالإضافة إلى توفير مركبات النقل الخفيفة التى تعمل بالطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن الشركة اختارت شركة بياجيو الإيطالية لقدراتها العالمية على تصميم وتصنيع المركبات المختلفة بجودة عالية، مع تحقيق أعلى معدلات الأمان والتوافق بيئيا وفقًا للمعايير الأوروبية.

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