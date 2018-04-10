«الدستور» داخل مركز تبارك الأزهرى المتورط فى ختان الإناث بالمريوطية

* طبيب سلفي يدعو للختان علنًا على "فيسبوك" ثم أغلق صفحة المركز

* جيران المركز: العملية بـ500 جنيه على يد السلفى.. و200 لأطباء آخرين داخل المركز

* نجدة الطفل يحرر محضرًا ضد المركز فى النيابة العامة: تأكدنا من تورطهم



بين ليلة وضحاها تحول الطبيب المغمور أحمد عبده الأزهرى، إلى أحد أشهر أطباء الأطفال في مصر، ليس بسبب عملية جراحية مهمة أجراها، أو حياة طفل أنقذها، وإنما لدعوته الصريحة لختان الإناث عبر مجموعة من المنشورات تحت هاشتاج على صفحة مركزه الطبى #الملخص_الوافي_في_ ختان_ الاناث، ادعى فيها أن الختان إحدى الضروريات للأنثي، وأنا ما يحدث من أضرار الختان هو نتيجة لعدم اتباع المنهج السليم في عملية الختان، وأن ختان الفتيات يحميهن من الاستثارة غير المرغوبة، ويقيهن من أمراض سرطانية، وهو كلام ليس به أي شبهة علمية أو طبية سليمة.



المنشورات السابقة لفتت أنظار رواد السوشيال ميديا، ولفتت أنظار "الدستور" فقررت أن تخوض المغامرة وتذهب للمركز الطبى الذي يمتلكه الطبيب بمنطقة المريوطية بالجيزة.



بالقرب من الطريق الدائري، وعلى طريق متسع قليلًا لكنه ليس معبدًا، يقف المركز الطبي الذي يحمل اسم سلسلة مستشفيات شهيرة للأطفال، ولكن مع إضافة لقب الطبيب "الأزهرى" لها، ولا يزيد عن كونه شقة لم تستطع المحررة تبين مساحتها بسبب تحفز العاملين تجاه أي غريب.



متسلحة بإيحاءات أم محتارة، تحدثت المحررة مع السكرتيرة لتسأل عن عملية ختان لطفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، بعد قراءتها منشور الطبيب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأن الطبيب أقنعها بكلامه عن الختان، وجاءت لتسأل عن تفاصيل العملية وإجراءاتها.



لم تستطع المحررة إنهاء الكلام حتى وجدت السكرتيرة تنهرها وتقول «إحنا ما بنعملش العمليات دى روحى مش هتلاقى اللي عاوزاه هنا».. حاولت المحررة استكمال الحديث، فبادرت سيدة أخرى تجلس بجوار السكرتيرة لم تستطع المحررة تحديد هويتها بالحديث قائلة: «يا ستي قالتلك ما بنعملش العمليات دى هنا، مش هتلاقوا حاجة تنشروها.. مش عارفة الصحافة عاوزة إيه.. جنازة تشبع فيها لطم».



حاولت المحررة تغيير الصورة لدى السكرتارية بإظهار بطاقة رقمها القومى التى لم يثبت بها بعد مهنة الصحافة إلا أن النتيجة كانت واحدة.



على بُعد أمتار من أبواب المركز؛ التقت المحررة باثنتين من بائعات الجبن والفطير. حاولت جذب أطراف الحديث معهما، وما هى إلا دقائق حتى قالت واحدة إن المركز يجري عمليات ختان للإناث والذكور، وإن العملية الواحدة تتم على يد د.أحمد عبده الأزهري بـ500 جنيه، يقل المبلغ ليصل إلى 250 أو 200 مع الأطباء الآخرين بالمركز، وهو طبيب شهير في هذه العمليات على مستوى منشأة البكاري وما حولها من قرى ومراكز، وأن العمليات تجرى في مركزه الطبي.



أثناء الحديث وجدت المحررة نفسها أمام السكرتيرة مرة أخرى، التى نزلت وراء المحررة حين رأتها تتحدث مع البائعات، لتبدأ مشاجرة انتهت باعتذار المحررة، مؤكدة أنها لم تقصد شيئًا، وأنها تحدثت مع البائعات أثناء الشراء فقط، والحديث "جر" بعضه فقط، وأبرزت للمرة الثانية بطاقة الرقم القومى، وأثناء انصرافها فوجئت بالسكرتيرة تصرخ فى البائعات "يا جماعة إحنا متقدم فينا بلاغ منكلمش أى حد لأن الصحافة مش هتسيبنا".



يُشار إلى أنه ورد إلى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغ يفيد بقيام أحد الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة بدعوة الأهالي لختان أطفالهن من الإناث، وذلك بنشر بيان عن فوائده على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو ما أثار حفيظة المتابعين، وعلى إثر ذلك حرر أحد المتابعين بلاغًا رسميًا على نجدة الطفل يحمل رقم 15356.



ويجرى مخاطبة المستشار النائب العام بخصوص ما ورد إلينا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



ويشير المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن ختان الإناث مخالفة صارخة لآداب مهنة الطب، والتي تدور حول عدة مبادئ هى (المنفعة ومنع الخطر والعدل والقدرة على اتخاذ القرار والموافقة المبنية على معرفة)، فهل من العدل أن تحرم المرأة من وظائف أعضائها التناسلية، وأن يشوه جسدها من جراء الختان.



فضلًا عن أنه تم إصدار القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات عام 2016 والذى نص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت).



جاء ذلك بعد عدة حوادث أليمة راح ضحيتها العديد من الأطفال الإناث من جراء هذه العملية.



وتم التوجه إلى العنوان المذكور للتأكد من وجود المركز الطبى، وبالفعل تمت معاينة المكان وتم تحرير بلاغ بالواقعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.