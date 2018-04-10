بعد نجاح حفلها ببورسعيد.. شاهيناز تحيي حفلًا بنادي صيد 6 أكتوبر

بعد النجاح الجماهيري الكبير لحفلها الأول في بورسعيد، الذي أقيم مساء الأحد الماضي، أحيت النجمة شاهيناز، أمس الإثنين، حفلها الغنائي الثاني بنادي صيد 6 أكتوبر، ضمن احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، بحضور عدد كبير من الجمهور، الذي تفاعل مع شاهيناز بشكل كبير.



وغنت شاهيناز للجمهور عددًا كبيرًا من أغانيها، منها: كمان كمان، كده خطر، شكرًا أوي، أحب أعيشلك، قولي قولي، ورددوا معها أغنياتها في جو من المرح والسعادة، وشاركت شاهيناز في تكريم مواهب نادي الصيد بكرنفال شم النسيم، الذي أقيم بفرع النادي.