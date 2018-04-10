توقعات بأن يُخفض «المركزى» مرة أخرى الفائدة خلال العام الجارى

توقع بنك «إتش إس بي سي» أن يتجه البنك المركزى إلى خفض جديد لأسعار الفائدة، بنحو 200 نقطة أساس، خلال العام الجاري.



وقالت رزان ناصر، كبير اقتصاديي البنك، إن خفض أسعار الفائدة التي أقرها المركزي مؤخرًا هو إجراء إيجابي، خاصة أن المركزى رفعها خلال الفترة التي تلت تعويم الجنيه.



وأضافت أن رفع الفائدة بواقع 700 نقطة أساس دفع بخدمة الدين لبلوغ نحو ثلث الإنفاق العام للدولة.



ولفتت إلى أن تخفيض المركزي للفائدة مؤخرًا انعكس على قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال مارس الماضي، حيث شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات زيادة طفيفة بالقطاع غير النفطي، على الرغم من تراجع قراءته إلى 49.2 نقطة.



وحذرت من كون التضخم لا يزال يمثل خطرًا بالنسبة للاقتصاد المحلى، منوهة بأن وتيرة التدفقات الأجنبية قد لا تستمر في أدوات الدين الحكومية عند نفس المستوى، مع هبوط أسعار الفائدة، لافتة إلى امتلاك مصر الأسس التي تسمح لها باستمرار جاذبية السوق.



وأكدت أن النمو الاقتصادي في مصر كان مثيرًا للإعجاب بدرجة كبيرة، لكن ما زال هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات الهيكلية.



يذكر أن البنك المركزى خفض أسعار الفائدة، فى 29 مارس الماضى، بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، للمرة الثانية في العام الجاري، ليصبح 16.75%، و17.75%، و17.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 17.25%.