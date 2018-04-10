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محافظات
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:51 م

محافظ أسوان يشدد على أولوية تشغيل الشباب بمشروع «بنبان»

محافظ أسوان يشدد
أسوان- الرشيدى خالد
dostor.org/2123694

وضع اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، حجر أساس إنشاء 3 محطات شمسية جديدة، ضمن المشروع القومى لإنتاج الكهرباء بالمدينة الشمسية ببنبان، ويستهدف إنتاج الكهرباء بقدرة 186 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تصل لأكثر من 180 مليون دولار من بين 40 محطة شمسية.

جاء ذلك بحضور شريف الجبلى رئيس شركة إنارة المصرية المقاول العام للمشروع، إلى جانب مسئولى تحالف شركات أكسيونا الإسبانية وسوى كوب السعودية وتيبيا صن أوسيز الصينية وإنارة المصرية، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة دراو.

وقال حجازى إن وجود تحالف دولى يجمع الشركات والبنوك الإسبانية والصينية والسعودية والكورية، علاوة على المصرية، يعكس مدى تعاون وانفتاح مصر على جميع دول العالم لتنمية الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد على أن المدينة الشمسية هى بمثابة سد عالٍ جديد على أرض أسوان، يتكون من 44 حلقة تم إنهاء 4 محطات منها لنقل الكهرباء بطاقة 500 ميجا فولت أمبير لكل محطة، بجانب تشغيل المحطة الشمسية إفنيتى بطاقة 50 ميجاوات، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية فى التشغيل بهذه المشروعات للشباب الأسوانى، سواء العمالة المؤقتة خلال فترة الإنشاءات أو العمالة الدائمة بعد التشغيل الفعلى للمحطات، مع تنفيذ قيود واشتراطات العمالة الأجنبية.

وأشار إلى أن مديرية القوى العاملة ستجرى التفتيش والمتابعة للتأكد من أن معظم العمالة من أبناء أسوان، مؤكدًا أهمية إعداد تخطيط عمرانى شامل للمنطقة يضم كل ما نحلم به لأكبر مدينة شمسية ببنبان من حقول ومرافق عامة وخدمات أساسية من مساكن للعاملين ومدرسة ومراكز طبية وتسويقية، وهو ما يتطلب اعتماد هذا المخطط من جميع الجهات المعنية بالمحافظة.

كما تم وضع حجر أساس مشروع إنشاء المحطات الشمسية الجديدة بمشاركة محافظ أسوان ووفود شركات التحالف الدولى، وهم Acciona الإسبانية وSwicorp السعودية وTBEA الصينية، علاوة على شركة إنارة المصرية.

محافظ أسوان يشدد على أولوية تشغيل الشباب بمشروع «بنبان»
محافظ أسوان يشدد على أولوية تشغيل الشباب بمشروع «بنبان»
محافظ أسوان يشدد على أولوية تشغيل الشباب بمشروع «بنبان»
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