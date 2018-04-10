أدباء الثغر يلتقون في مؤتمر أجيال من الإبداع بثقافة الإسكندرية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، مؤتمر اليوم الواحد لأدباء الثغر بعنوان «الإسكندرية.. أجيال من الإبداع»، في قصر ثقافة الشاطبي.



وأوضحت الشاعرة سحر أبوشادي، مدير الشئون الثقافية بالفرع، أن المؤتمر بدأ بتكريم الأدباء والشعراء الذين أثروا الحركة الثقافية، أعقبها الجلسات البحثية، الأولى فى مجال المسرح أدارتها سعدية خليفة، والثانية في مجال شعر الفصحى أدارها عبد المنعم سالم، وجلسة العامية أدارها تامر أنور، إضافة إلى جلسة القصة والرواية أدارتها ريم أبوالفضل، بحضور مجموعة من الشعراء، وفي الختام عقدت جلسة الشهادات أعقبها إعلان التوصيات.



وعلى هامش المؤتمر، أقيمت أمسية قصصية أدارها كل من يحيى فضل سليم وأمل رفعت، بالتوازي مع أمسية شعرية يديرها كل من الشاعر محمود عبدالرحمن، والشاعرة منال يوسف.



يُذكر أن أمين عام المؤتمر هذا العام الشاعر حسنى منصور، رئيس نادى الأدب المركزى، وبرئاسة الشاعر أيمن صادق.