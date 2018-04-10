«البدوي»: «أبوشقة» يترأس جلسة انتخاب «سكرتير الوفد»

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق، إن المستشار بهاء الدين أبوشقة، يترأس جلسة اجتماع الهيئة العليا للحزب، وقت انتخاب السكرتير العام الجديد.



وأشار «البدوي»، في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع الهيئة العليا للحزب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاجتماع عبارة عن جلسة إجرائية، لإعلان تسليم المستشار بهاء أبوشقة رئاسة حزب الوفد.



وأضاف «البدوي» أن الدعوة إلى الاجتماع وموعده كانت بتنسيق كامل مع الرئيس الجديد بهاء أبوشقة، مؤكدًا أنه سيظل عضوًا بحزب الوفد وكبيرًا للعائلة الوفدية، كما أطلق عليه الوفديون، مشددًا على أنه سيقف بجوار «أبوشقة» في إدارة أي أزمة داخل الحزب.