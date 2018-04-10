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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:48 م

عمر الشريف وفاتن حمامة.. قصة حب شهدتها 6 أفلام سينمائية

، عمر الشريف،
، عمر الشريف،
منة سالم
dostor.org/2123690

شهدت قصة حب الثنائي عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، اهتمامًا بالغًا من محبيهما في مصر والوطن العربي جذبت المنتجين، ليتم استثمارها من خلال سلسلة أفلام ناجحة، تميزت باحتوائها على مشاعر الحب الحقيقية الممزوجة بمواهب تمثيلية، خلدتها ذاكرة السينما المصرية.

وفيما يلي يرصد «الدستور» 6 أفلام سينمائية، جمعت الثنائي الأشهر في تاريخ السينما كانت بدايتها بـ«صراع في الوادي»:

1- صراع في الوادي
شهدت أحداث فيلم «صراع في الوادي» للمخرج يوسف شاهين، تطور قصة حب عمر الشريف وفاتن حمامة في الحقيقة، حيث استجمع «الشريف» قواه وصارح سيدة الشاشة بحبه لها أثناء تصويرهم الفيلم، وتداولت أنباء حول أن السبب الرئيسي في طلاق فاتن حمامة من زوجها المخرج عز الدين ذو الفقار كان مشهدًا، احتوى قبلة بين البطلين ضمن أحداث الفيلم، ليعتنق عمر الشريف الإسلام بعدها وتكلل قصة حب الثنائي بالزواج الذي استمر حتى عام 1974.

2- صراع في المينا
يعد فيلم «صراع في المينا» ثاني تعاون يجمع فاتن حمامة وعمر الشريف، وأول عمل لهما بعد زواجهما، تم عرضه عام 1955، تأليف ألبرت فريد وسيناريو وحوار وإخراج يوسف شاهين، شارك في بطولته كل من أحمد رمزي وتوفيق الدقن وحسين رياض وفردوس محمد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

3- أرض السلام
استمرارًا لاستثمار نجاح حالة حب عمر الشريف وفاتن حمامة على الشاشة، تم طرح فيلم «أرض السلام» عام 1957، الذي تدور أحداثه حول معارك الفدائيين من أجل تحرير فلسطين والصعوبات العديدة التي تواجهم لتنشأ خلال أحداث الفيلم علاقة صداقة ثم حب بينهما تنتهي بالزواج بين كل من أحمد الفدائي المصري الذي يجسد دوره الفنان عمر الشريف، وسلمى الفلسطينية التي تقوم بدورها فاتن حمامة.

4- لا أنام
حقق الثنائي نجاحًا جديدًا من نوع آخر من خلال فيلم «لا أنام»، الذي تم اختياره ضمن قائمة أفضل الأفلام المصرية التي وضعها المجلس الأعلى للثقافة، وتخلى كل من فاتن حمامة وعمر الشريف عن تجسيد الرومانسية لتنفرد الأولى بتجسيد دور الشر في رائعة سينمائية فريدة من نوعها خلدها التاريخ وذاكرة السينما.

5- سيدة القصر
استعادت شركة «أفلام اتحاد السينمائيين» رومانسية فاتن حمامة وعمر الشريف من جديد عبر شاشات السينما من خلال فيلم «سيدة القصر» الذي تم عرضه عام 1958، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين مثل زوزو ماضي وعمر الحريري وإستيفان روستي وفردوس محمد، تأليف حسين حلمي المهندس، وإخراج كمال الشيخ.

6- نهر الحب
انتهى تعاون الفنان عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة السينمائي عام 1960 في آخر أفلامهما «نهر الحب»، المقتبس عن القصة الروسية الشهيرة آنا كارنينا، شارك في بطولته كل من زكي رستم وعمر الحريري وزهرة العلا وفؤاد المهندس وأمينة رزق وسهير البابلي، قصة وسيناريو وحوار وإخراج عز الدين ذو الفقار.

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