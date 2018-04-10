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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:47 م

«سيلانوف»: سنستخدم جميع أدواتنا للحد من أثر العقوبات الأمريكية

انطون سيلانوف،
انطون سيلانوف،
أ ش أ
dostor.org/2123686

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلانوف، أن السلطات الروسية ستستخدم جميع الأدوات المتاحة من أجل التخفيف من عواقب العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم فرضها مؤخرًا.

وقال «سيلانوف»، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الثلاثاء: «نعول على جميع الأدوات المتاحة لدينا لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تغيير في القواعد المنظمة لعمليات سوق صرف العملات المتعلقة بقواعد الميزانية العامة، وذلك بسبب أن هذه العمليات تهدف خصيصا لتقليل الاعتماد على النفط».

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، عقوبات كبرى على رجال أعمال وشركات ومسئولي حكومة في روسيا، مستهدفة حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين، في واحد من أكثر إجراءات واشنطن غلظة ضد موسكو لمعاقبتها على مزاعم تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وغيرها، مما وصفتها الولايات المتحدة بـ«الأنشطة الخبيثة».

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