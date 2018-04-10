الصين تدرس خفض قيمة اليوان

كشفت تقارير أن الصين تدرس الآثار التي قد تنجم عن الخفض التدريجي لقيمة اليوان، تزامنًا مع المشاحنات التجارية بين بكين وواشنطن.



وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تطورًا في الأسابيع الماضية مع تطبيق كل دولة تعريفات جمركية على الأخرى، ودون التوصل لحل يناسب الطرفين.



وتابع التقرير أن التحليل الأول يبحث في أثر استخدام العملة كأداة في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، أما الثاني فيفحص الآثار التي ستترتب في حالة خفض الصين قيمة اليوان لتعويض أثر أي اتفاق تجاري يقيد الصادرات.



ومنذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 9%، ووصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 في الشهر الماضي.