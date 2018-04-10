وزيرة السياحة تعود من الجونة بعد انقضاء إجازة شم النسيم

عادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم، من الغردقة بعد أن قضاء إجازة شم النسيم بمنطقة الجونة.



وكانت الوزيرة سافرت إلى الغردقة والتقت خلال الزيارة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وجيرد موللر، وزير التعاون الدولي والإنمائى بألمانيا، لبحث سبل التعاون مع الجانب الألماني في مجال التدريب المهني والفني، ونقل الخبرات الألمانية إلى القطاع السياحي المصري، وذلك على هامش زيارة موللر لمدينة الغردقة لقضاء عطلة الأعياد، وقد أعرب موللر عن سعادته بقضاء إجازته بالغردقة واستمتاعه بجوها، مؤكدا أنه شعر بالأمان أثناء تجوله بشوارعها.