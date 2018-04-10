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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:45 م

الاحتلال يُغلق الضفة وغزة بالتزامن مع «ذكرى النكبة»

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي،
سارة الشلقاني
dostor.org/2123556

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض إغلاق شامل في الأراضي الفلسطينية، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، بسبب ما يسمونه «عيد الاستقلال»، والذي يحل في يوم «عيد النكبة» الفلسطيني، يوم 15 مايو المقبل، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقال مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الإغلاق يبدأ من الاثنين المقبل، وينتهي منتصف ليلة الأربعاء – الخميس، مشيرًا إلى أن الإغلاق يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق كافة المعابر مع القطاع، مع السماح للحالات الإنسانية الضرورية فقط بالعبور.

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