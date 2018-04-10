البورصة: «إدكو» تناقش تعديل مجلس الإدارة في عمومية مايو المقبل

قالت إدارة البورصة إن الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية "إدكو" ستنظر فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة خلال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 3 مايو المقبل.



وأضافت الشركة، فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن الجمعية العامة ستنظر أيضًا فيما يستجد من أعمال.



وأظهرت المؤشرات المالية لـ"إدكو"، خلال الأشهر الثمانية المنتهية في 28 فبراير 2017، ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 69.8% لتبلغ 33.12 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 19.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق، وذلك قبل احتساب الضرائب.



وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة، ووصلت لـ261.65 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 227.7 مليون جنيه على أساس سنوي.