القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
حوادث
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:42 م

الأمن يسمح لمتهمى «الأعضاء البشرية» بمصافحة ذويهم

الأمن يسمح لمتهمى
عادل عبد العال
dostor.org/2123550

سمحت الأجهزة الأمنية، المكلفة بحراسة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، للمتهمين بالسلام على أهلهم ومصافحتهم بالأيدى، قبيل بداية نظر جلسة محاكمتهم في الاتجار بالأعضاء البشرية أمام محكمة الجنايات، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، بجانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف جنيه، استغلالًا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 4 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ اسبوع

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ اسبوع

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ أقل من شهر

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

الآن

«سى إن إن»: السيسى قاد حملة الخطاب الدينى المعتدل فى المنطقة

وكالة إيطالية تكشف عن خطط مصر لإعادة تدوير المياه

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

وفاة طفلة مصرية «دهسًا» فى الكويت

الأكثر قراءة

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

خصم شيرين عبدالوهاب يُشكك بوجود شبهة تزوير فى حكم «أكتوبر»

وكالة إيطالية تكشف عن خطط مصر لإعادة تدوير المياه

ألبومات الصور

بالصور.. سوما فى حفل الربيع بنادى الرحاب

بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلي في مصر الجديدة

بالفيديو.. طقوس عائلة مصرية في شم النسيم

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

خصم شيرين عبدالوهاب يُشكك بوجود شبهة تزوير فى حكم «أكتوبر»

وكالة إيطالية تكشف عن خطط مصر لإعادة تدوير المياه

كشكول

بالصور .. صيدلة الألمانية تطالب بتفعيل دور مصر بتبني أنشطة الاتحاد الدولي للدواء بشمال إفريقيا

مدير الجودة بـ"معاهد دمياط": نستعد لاعتماد بعض روضات الأطفال

وكيل الأزهر: استخدام الوسائل الحديثة لتطوير الزراعة ضرورة لرفع مستوى الإنتاج بأقل التكاليف

16 أبريل مؤتمر تعليم الكبار في العصر الرقمي...التحدي العربي الكبير" بجامعة عين شمس

طلاب زراعة جامعة عين شمس ينجحون في تجربة جديدة لتوفير الطاقة

الأمصار

الجيش اليمني يواصل لليوم الثاني معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي

إيران تطور إنتاج محركات الدفع النووي

قيادي بمليشيات شباب القاعدة يسلم نفسه للأمن الصومالي

فتح الطريق الزراعي في «سبها» الليبية بعد إغلاقها من قبل القبائل

الأمم المتحدة تصدر تقرير يكشف انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك