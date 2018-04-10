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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:42 م

اتحاد الصناعة بالإمارات: يجب تضافر الجهود للنهوض بالاقتصاد العربي

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
دعاء جابر
dostor.org/2123549

قالت هند سليمان ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، إنه لابد من تضافر الجهود العربية، للنهوض بالاقتصاد العربي.

وأشارت خلال كلمتها بمؤتمر العمل العربي في يومه الثالث، إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجا ناجحا ورائعا، لرؤية2071، موضحة أن النموذج يعتمد على تقليل الطاقات البشرية، ونمو المؤشرات الاقتصادية، ونمو رأس المال، الممارسة الحرة للأنشطة، الخدمات اللوجستية، وذلك لخلق بيئة استثمارية رائدة.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية برز دورها من خلال قوانين العمل التي تنظم سوق العمل بالإمارات، حيث اعتمدت على حماية المرأة، والحفاظ على حقوقها.

جاء ذلك خلال، فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 45، والذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة، ويجتمع فيه أطراف العمل الثلاثة في الوطن العربي "حكومة، أصحاب أعمال، عمال"، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفايز المطيري رئيس منظمة العمل العربية، وزراء ورؤساء وأعضاء وفود ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية.

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