ضبط تشكيل عصابي لسرقة مصوغات السيدات في أبوقرقاص

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى خطف مصوغات السيدات، حال سيرهن بالطرق العامة، باستخدام دراجة نارية في المنيا.



وردت معلومات للمقدم هشام العسقلاني، رئيس مباحث مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، بقيام «عاطل ومزارع» لهما معلومات جنائية وعامل بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى خطف مصوغات السيدات حال سيرهن بالطرق العامة، باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك الأول.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العاطل والعامل، وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع المزارع بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى خطف مصوغات السيدات حال سيرهن بالطرق العامة، وأضافا بارتكابهم (5) حوادث بدائرة المركز، كما تم ضبط فرد خرطوش بحوزة العامل، وأرشدا عن الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع ومبلغ مالى 9170 جنيها من متحصلات السرقة وبعض المسروقات لدى عميلهم تاجر مصوغات سيئ النية تم ضبطه، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات، وجارٍ ضبط المزارع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.