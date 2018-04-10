«الجيزة»: تشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة لعقار إمبابة المنهار

قرر اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة تشكيل لجنة هندسيه لمعاينة العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار بعزبة هنيدى والمكون من ارضي وخمسة ادوار متكررة.



كما كلف المحافظ رئيس حى شمال الجيزة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لرفع أنقاض العقار وقيام مديرية التضامن بحصر المتضررين واتخاذ اللازم وفقا للقرارات والقوانين واللوائح.



وكان العقار الخالى من السكان وقت الانهيار والصادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إنهار بشكل مفاجئ دون وقوع أى خسائر فى الأرواح سوى4 إصابات لمواطنين تصادف مرورهم وقت الانهيار 2 منهم أُصيبوا بكدمات وتم علاجهم بمستشفى إمبابة العام والآخرين بمستشفى العجوزه وحالتهم مستقرة.



وتفقد اللواء علاء الهراس نائب المحافظ المنزل المنهار كما زار المصابين بمرافقة الدكتور هشام كامل وكيل وزارة الصحة.



وأدى انهيار العقار إلى حدوث أضرار بسيطة بواجهة عقارين مجاورين بشارع بهجت.