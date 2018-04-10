ضبط 25 طربة حشيش بحوزة عامل في العبور

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة العبور في القليوبية، لحيازته 4.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 25 جرام لمخدر الأفيون بقصد الإتجار.



تلقى اللواء زكريا الغمري، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارًا من مكتب القليوبية، يفيد بضبط «صالح.ح.م»، 46 سنة، عامل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة العبور في القليوبية، بالتنسيق مع العميد عبد الله جلال، مدير فرع البحث الجنائي بالخانكة، وضبطه مُستقلًا سيارة مطموسة أرقام اللوحات المعدنية.



وضُبط بحوزته 24 طربة من مخدر الحشيش وزنت 4.800 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 25 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.