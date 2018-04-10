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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:35 م

«الجهاد الإسلامى» تنفى محاولة اغتيال أمينها العام

رمضان شلح
رمضان شلح
وكالات
dostor.org/2123534

نفت حركة "الجهاد الإسلامى" فى فلسطين، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء عن محاولة اغتيال أمينها العام رمضان شلح، موضحةً أنّه مريض بشكل طبيعى منذ أسابيع.

وقال القيادى فى الحركة أحمد المدلل، في تصريح لـ"المركز الفلسطينى للإعلام"، اليوم الثلاثاء: «هو مريض بشكل طبيعى، ونتمنى له الشفاء العاجل»، دون أن يفصح عن أى تفاصيل أخرى.

وكان مصدر مقرب من الحركة قد أفاد، فى وقت سابق اليوم، بأن شلح دخل قبل بضعة أسابيع في غيبوبة، بعد عملية جراحية أجريت له فى مستشفى "الرسول الأعظم" بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد المصدر لوكالة "قدس برس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن شلح أصيب بجلطات متتالية أدت إلى نقله من العاصمة السورية دمشق مقرّ إقامته الدائم، إلى بيروت، للعلاج.

وأضاف المصدر أن قيادات الجهاد الإسلامي بدأت تفكر جديًا في انتخابات ضيقة لاختيار أمين عام جديد خلفًا لشلح، إذ أن الأطباء أخبروا مسؤولي حركته أنه لن يكون قادرًا على العودة للعمل حتى لو أفاق من الغيبوبة.

من جهة أخرى، ذكر مصدر فلسطيني محسوب على حركة "فتح" لـ"قدس برس"، أن المسئول الأمني بسفارة فلسطين في بيروت رفع تقريرًا إلى جهاز المخابرات الفلسطينية فى رام الله، أشار فيه إلى شكوك فى تعرض شلح للتسميم.

وجاء في التقرير الأمني الفلسطيني أن جهتين اثنتين من الممكن أن تكونا وراء هذا التسمم، إحداهما جهاز الاستخبارات الإسرائيلى الخارجى الموساد، والثانى جهاز أمن دولة إقليمية.

وتسلّم شلح الأمانة العامة لحركة الجهاد الإسلامي في 1995، خلفًا لأمينها العام السابق فتحى الشقاقى، الذى اغتالته إسرائيل في مالطا.

وفى الانتفاضة الفلسطينية الثانية، اتهمت إسرائيل شلح بالمسئولية المباشرة عن عدد كبير من العمليات الفدائية ضد أهداف إسرائيلية، بإعطاء أوامر مباشرة بتنفيذها، الأمر الذى دفع إسرائيل إلى التعامل معه كقائد عسكرى إلى جانب دوره السياسى.

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