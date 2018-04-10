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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:34 م

السعودية تعتزم عقد صفقة عسكرية مع إسبانيا بقيمة ملياري يورو

الأمير محمد بن سلمان،
الأمير محمد بن سلمان،
نورهان شوقي
dostor.org/2123530

يحسم ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي سيزور إسبانيا للمرة الأولى، غدًا الأربعاء، عدد من الاتفاقيات الثنائية المتبادلة مع إسبانيا، على رأسها شراء بلاده خمس سفن حربية من الشركة الوطنية الإسبانية بمبلغ ملياري يورو.

ويصل «بن سلمان» إلى العاصمة الإسبانية مدريد غدًا، برفقة حاشيته المكونة من 700 شخص، في خامس محطات جولته العالمية التى بدأها أواخر الشهر الماضي، انطلاقًا من مصر وبريطانيا وصولًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

ومن المنتظر أن يستقبله الملك فيليب السادس في مقر إقامته بقصر لازارزويلا الملكي.

وذكرت صحيفة «إسبان تي في» اليوم الثلاثاء، أن ومن بين الاتفاقيات المتوقع عقدها بين كلا الطرفين، بيع خمس سفن حربية تابعه لشركة الانشاءات الإسبانية «نافانتيا» إلى الرياض مقابل ملياري يورو، فضلًا عن إنشاء شركة مشتركة تربط بين الترسانة الإسبانية البحرية والسعودية لتطوير عمليات إنشاء سفن الشحن.

وذكرت الصحيفة أن العقد السعودي مع شركة «نافانتيا» الإسبانية سيتضمن كذلك، بالإضافة إلى تعاون مشترك لإعادة بناء ميناء جدة.

وستوقع البحرية الإسبانية والقوات البحرية الملكية السعودية، اتفاقًا لتدريب 600 بحار سعودي، من المفترض أن يشكلون طواقم المستقبل لتلك القطع الحربية.

هذه المرة ليست الأولى التي يتلقى فيها السعوديين تدريبات عسكرية في إسبانيا، ففي سبتمبر الماضي، تولى الجيش الإسباني تدريب 18 طيار سعودي في مورون دي لا فرونتيرا، على استخدام مقاتلات يوروفايتر تايفون السعودية التي استخدمتها المملكة في حربها ضدد الحوثيين.

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