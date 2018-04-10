البورصة: 4.1 مليون جنيه أرباح «مرسيليا» العام الماضى

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن القوائم المالية لشركة "مرسيليا" للاستثمار العقارى كشفت عن تراجع أرباحها بنسبة 66% خلال العام الماضى.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها، أنها حققت أرباحًا بلغت 4.1 مليون جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 12.15 مليون جنيه في 2016.



وزادت مبيعات الشركة، خلال العام الماضي، إلى 452.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 384.9 مليون جنيه في 2016.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 9.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.



وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 427.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 289.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق، وفي المقابل زادت تكلفة المبيعات إلى 363.15 مليون جنيه، مقابل 235.73 مليون جنيه بالفترة المقارنة.