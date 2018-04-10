الأمن العام يكشف لغز مقتل «منى» فى الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الشرقية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل بمسكنها، ويتمكن من ضبط مرتكب الواقعة.



تلقى مركز شرطة الحسينية بلاغًا بالعثور على جُثة «منى.ص.أ»، ربة منزل 58 عامًا، ومقيمة بقرية الأخيوة بدائرة المركز، بغرفة نومها ومصابة بجرح بمؤخرة الرأس.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «أحمد.ع.إ»، 47 عامًا، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصالحية الجديدة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليها فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ثم استولى على هاتفها المحمول وفر هاربًا.



أمر اللواء جمال عبد الباري، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.