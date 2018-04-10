«البحر الأحمر» للمقاولات تنتهي من مبانيها بالعاصمة الإدارية

انتهت شركة البحر الأحمر للمقاولات من تنفيذ نصيبها من مباني الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.



وعملت الشركة على مدار الـ 6 أشهر الماضية في إنشاء 2 مبنى، وفقا لما أكده هاني حسني مدير المشروع التابع للشركة.



وأضاف حسني أن الشركة ستبدأ في أعمال التشطيبات فور الحصول على الاشتراطات التي يجري وضعها حاليا من قبل وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية، والخاصة بالألوان والواجهات، مشيرا إلى أن تسليم المشروع سيكون في موعده المقرر له بنهاية العام الجاري.



وتابع حسني أن الشركة وفرت كرفانات للعمال حتى يكونوا قريبين من موقع العمل، بما يساعد على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ويسهل على العمال إمكانية العمل لساعات إضافية، وهو ما حدث بالفعل دون تأثير على مواعيد عمل اليوم التالي، وهذه ميزة السكن بجوار العمل.



ويعد الحي الحكومي أحد معالم العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحي مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المباني الوزارية بإجمالي 34 مبنى على مساحة 153 فدانًا.



ويعمل ما يقرب من 18 شركة كبيرة من الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ الحي الحكومي، تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يتم بدء نقل الوزارات إلى الحي الحكومي نهاية 2018، حيث تخطط الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، من خلال نقل 18 وزارة من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2018- 2019.