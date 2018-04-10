«B.B.C»: ابنة الجاسوس الروسي غادرت المستشفى ونقلت لمكان آمن

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية«B.B.C»، أن يوليا سكريبال ابنة الجاسوس الروسي السابق الذي تم تسميمه في بريطانيا، قد غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء، وتم نقلها مكان آمن.



وتابعت أن يوليا البالغة من العمر 33 عامًا، غادرت المستشفى في سوليزبيري، بينما لايزال والدها سيرجي سكريبال البالغ من العمر 66 عامًا في المستشفى ولكن أكد الأطباء أن حالته تتحسن بصورة أفضل.



وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن الأزمة بين روسيا وبريطانيا مازالت مشتعلة بسبب محاولة تسميم «سكريبال»، والتي أسفرت عن طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس من معظم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.





