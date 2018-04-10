عضو بالفيدرالي يرجح رفع سعر الفائدة مرتين في 2018

يرى عضو ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن المركزي الأمريكي عليه أن ينفذ عمليتين رفع لسعر الفائدة في العام الجاري، مع إبطاء لمعدلات الزيادة بعد ذلك في حالة تحقق توقعاته للنمو بمستويات معتدلة.



وفي مارس الماضي رفع الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الأولى في 2018، وسط توقعات برفعها مرتين إضافيتين في العام الجاري.



وقال روبرت كابلان، رئيس الفيدرالي في ولاية "دالاس"، أمس، إن النمو الاقتصادي في العام الجاري من المتوقع أن يكون قويا نسبيًا، على أن يكون معتدلا في 2019 و2020.



وأضاف "كابلان" أنه بالنسبة له فإن مقدار الزيادة في معدل الفائدة سيكون قليلا نسبيًا.



وتابع أن ضعف نمو القوى العاملة وتراجع الإنتاجية إلى جانب مستويات مرتفعة من الديون الحكومة قد تؤدي إلى تراجع أداء الاقتصاد في السنوات القادمة.



وعن الحرب التجارية الراهنة الآن بين الولايات المتحدة والصين، أوضح "كابلان" أنه لا يرى تأثيرا اقتصاديا رئيسيا من تهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية، "لكن تلك التهديدات قد يكون لها تأثير مريع على الأعمال".