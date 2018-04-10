القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
اقتصاد
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:29 م

عضو بالفيدرالي يرجح رفع سعر الفائدة مرتين في 2018

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
الدستور
dostor.org/2123520

يرى عضو ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن المركزي الأمريكي عليه أن ينفذ عمليتين رفع لسعر الفائدة في العام الجاري، مع إبطاء لمعدلات الزيادة بعد ذلك في حالة تحقق توقعاته للنمو بمستويات معتدلة.

وفي مارس الماضي رفع الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الأولى في 2018، وسط توقعات برفعها مرتين إضافيتين في العام الجاري.

وقال روبرت كابلان، رئيس الفيدرالي في ولاية "دالاس"، أمس، إن النمو الاقتصادي في العام الجاري من المتوقع أن يكون قويا نسبيًا، على أن يكون معتدلا في 2019 و2020.

وأضاف "كابلان" أنه بالنسبة له فإن مقدار الزيادة في معدل الفائدة سيكون قليلا نسبيًا.

وتابع أن ضعف نمو القوى العاملة وتراجع الإنتاجية إلى جانب مستويات مرتفعة من الديون الحكومة قد تؤدي إلى تراجع أداء الاقتصاد في السنوات القادمة.

وعن الحرب التجارية الراهنة الآن بين الولايات المتحدة والصين، أوضح "كابلان" أنه لا يرى تأثيرا اقتصاديا رئيسيا من تهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية، "لكن تلك التهديدات قد يكون لها تأثير مريع على الأعمال".

موضوعات متعلقة

عضو بالفيدرالي: لن نحتاج إلى رفع الفائدة قبل منتصف 2018

عضو بـ«الفيدرالى»: 4 عمليات رفع لسعر الفائدة فى 2018

تحليل| مؤسسات التمويل الدولية ترسم ملامح حركة سعر الذهب في 2018

الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى في 2018

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

الآن

«سى إن إن»: السيسى قاد حملة الخطاب الدينى المعتدل فى المنطقة

وكالة إيطالية تكشف عن خطط مصر لإعادة تدوير المياه

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

وفاة طفلة مصرية «دهسًا» فى الكويت

الأكثر قراءة

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

خصم شيرين عبدالوهاب يُشكك بوجود شبهة تزوير فى حكم «أكتوبر»

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

ألبومات الصور

بالصور.. سوما فى حفل الربيع بنادى الرحاب

بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلي في مصر الجديدة

بالفيديو.. طقوس عائلة مصرية في شم النسيم

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

ads
الأكثر قراءة

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

تطور في موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الليلة

خصم شيرين عبدالوهاب يُشكك بوجود شبهة تزوير فى حكم «أكتوبر»

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

كشكول

بالصور .. صيدلة الألمانية تطالب بتفعيل دور مصر بتبني أنشطة الاتحاد الدولي للدواء بشمال إفريقيا

مدير الجودة بـ"معاهد دمياط": نستعد لاعتماد بعض روضات الأطفال

وكيل الأزهر: استخدام الوسائل الحديثة لتطوير الزراعة ضرورة لرفع مستوى الإنتاج بأقل التكاليف

16 أبريل مؤتمر تعليم الكبار في العصر الرقمي...التحدي العربي الكبير" بجامعة عين شمس

طلاب زراعة جامعة عين شمس ينجحون في تجربة جديدة لتوفير الطاقة

الأمصار

الجيش اليمني يواصل لليوم الثاني معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي

إيران تطور إنتاج محركات الدفع النووي

قيادي بمليشيات شباب القاعدة يسلم نفسه للأمن الصومالي

فتح الطريق الزراعي في «سبها» الليبية بعد إغلاقها من قبل القبائل

الأمم المتحدة تصدر تقرير يكشف انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك