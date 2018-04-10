اختلفت مع طليقها.. فانتحرت بمادة كيميائية غريبة

أقدمت سيدة على الانتحار إثر تناولها سم لخلافات مع طليقها بإحدى قرى ملوى جنوب المنيا، فنقلت الإسعاف الجثة للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد بوفاة «كريمة.س.س»، ٣٠ سنة مطلقة ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوي على خلفية خلافات مع طليقها، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.



وأفاد تقرير الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش صحة المنيا، بحدوث الوفاة بسبب إدعاء بتسمم كيميائي بمادة غير معلومة يستبعد أن تكون سم الفئران لسبب اتساع حدقتي العينين، وأوضحت مناظرة الجثة وجود زرقان بالشفاة واللثة وداخل الفم، بسبب فشل بوظائف التنفس المخية وكدمة رضية حيوية بالوجه ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.