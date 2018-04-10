مخرج «أهو دا اللى صار» يكثف عدد ساعات التصوير

تواصل الفنانة روبى تصوير أحداث مسلسلها الرمضانى «أهو دا اللى صار» فى استديو مكة، حيث رفع المخرج حاتم على ساعات تصوير العمل إلى اكثر من 15 ساعة يوميًا، لسرعة الانتهاء من العمل خاصة بعد أن اشترطت الرقابة على المصنفات الفنية استلام 15 حلقة الأولى من الأعمال الرمضانية لإجازتها قبل تسليمها للقنوات الفضائية.



ويعكف أبطال العمل على الانتهاء من مشاهدهم خاصة بعد انتهاء المخرج حاتم على من تصوير 60% من أحداث العمل.



مسلسل «أهو دا اللى صار»، تأليف عبد الرحيم كمال، والمتخصص فى عالم الدراما الصعيدية، وإخراج حاتم على، ويشارك فى بطولته كل من سوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوى وهشام إسماعيل وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير.