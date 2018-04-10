«تعليم مطروح» يتابع نظام العمل بمدرسة تل العيس الابتدائية

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، أثناء جولته المفاجئة لمدرسة تل العيس الابتدائية بقطاع العلمين، أهمية دور المعلم في التأثير على الطلاب والمساعدة في تكوين شخصيتهم وانتمائهم، وكذلك اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها.



وتفقد وكيل الوزارة، خلال زيارته لتل العيس فصول الدراسة، متابعًا أداء المعلمين داخل الفصول، وناقش أبنائه الطلاب في مادة الرياضيات، مشيدًا بالمستوى الجيد لهم، مطمئنًا على مستوى الطلاب خصوصًا مستوى القراءة والكتابة لدى طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي.