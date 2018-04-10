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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:29 م

تعليم الغربية يكرم الفائزين في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2123515

كرم الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، الطلاب والمشرفين الفائزين في تصفيات مسابقة إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة للعام الدراسي الجارى، حيث استقبلهم بمكتبه، وقام بمنحهم شهادات تقدير بهذه المناسبة.

كان تعليم الغربية قد شارك في المعرض الدولي الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 1 مارس الماضى حتى 3 من نفس الشهر، بـ26 مشروعًا بعدد 34 طالب و25 مشرف، وتم إعلان النتيجة في الحفل الختامي للمسابقة، حيث فازت الغربية بثمان جوائز، منها 2 جائزة مركز أول، وجائزة مركز ثان، و2 جائزة مركز ثالث، و3 جوائز خاصة.

وأكد وكيل الوزارة أهمية الاهتمام بالموهوبين ودعمهم باعتبارهم نواة النهوض بالوطن والارتقاء به، كما هنأ أيضًا أسرة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات المرافقين للطلاب، ومسئول ومدربي الأيسف، ومشرفى ومدربى البحث العلمى، على المراكز المتميزة وعلى ما بذلوه من جهد واضح مع جميع الطلاب الفائزين، لتحقيق مراكز متقدمة واستمرار تقدم تعليم الغربية فى المعارض العلمية.

تعليم الغربية يكرم الفائزين في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة
تعليم الغربية يكرم الفائزين في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة
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