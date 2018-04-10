السفير الأمريكي باليابان يلتقي بأسر المخطوفين قبل قمة «ترامب»

التقى السفير الأمريكي لدى اليابان، ويليام هاجرتي، أسر اليابانيين المخطوفين منذ عقود من قبل وكالات كورية شمالية، وذلك قبل أسبوع من إمكانية طرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هذه المسآلة في قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأكد السفير الأمريكي لدى اليابان، أن قضية اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية ستكون على رأس الأوليات في القمة الأمريكية-اليابانية المزمع عقدها الأسبوع القادم.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «أن أتش كيه»، اليوم الثلاثاء، أن هاجرتي التقى مع عائلات المختطفين، وأكد أن هذه المقابلة كانت مهمة للغاية لمعرفة قصصهم كاملة وإيصال شعورهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يجتمع به الأسبوع القادم.



وأعرب ممثل عائلات المختطفين، شيجو إيزكو، عن شعوره بالتفاؤل عقب هذه المقابلة، مشيرًا إلى أن ذوي المختطفين طلبوا من السفير الأمريكي ايصال أمنياتهم للرئيس ترامب، لاسيما أن هذه تعد فرصة فريدة لاعادة المختطفين إلى الديار.



جدير بالذكر أن كوريا الشمالية اعترفت باختطاف 13 مواطنًا يابانيًا، عاد خمسة منهم إلى اليابان عام 2002، وتشير تقارير إلى أن الباقين قد توفوا هناك، إلا أن كثيرين يرجحون بأن عدد المختطفين أكبر من ذلك بكثير.



