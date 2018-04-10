القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:06 م

رصد 8115 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2123349

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 8115 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 101 مخالفة تجاوز سرعات و2345 مخالفة نموذج 125.


كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 39 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و85 مخالفة دون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 48 دراجة بخارية وسيارة.

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