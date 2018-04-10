البورصة: لا أحداث جوهرية لـ«طلعت مصطفى»

كشفت إدارة البورصة عن عدم وجود أى أحداث جوهرية من شأنها التأثير على تحركات أسهم شركات مجموعة «طلعت مصطفى القابضة».



وأضافت البورصة أن إفصاح المجموعة أكد عدم وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.



وشهد سهم المجموعة، خلال الفترة الماضية، موجة صاعدة، ليرتفع في الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ إدراجه مسجلا مستوى 14.5 جنيه.



ومنذ بداية العام، صعد السهم بنسبة 36.43%، بقيم تداول بلغت 3.3 مليار جنيه.



وفي مارس الماضي، أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة توزيع 350.8 مليون جنيه للمساهمين (0.17 جنيه للسهم) عن أرباح عام 2017.



واقترح مجلس إدارة طلعت مصطفى توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017، بقيمة 350.8 مليون جنيه.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 1.38 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 828.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



ويبلغ رأسمال الشركة 20.6 مليار جنيه، موزعًا على 2.06 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.