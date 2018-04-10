ممثل «بوتين» يصل طهران لبحث آخر التطورات فى سوريا

قال المسئول الإعلامي بالسفارة الروسية في إيران، أندريه جانينكو، إن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث آخر التطورات في سوريا مع المسئولين الإيرانيين.



وأضاف جانينكو، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "لقد وصل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى طهران منذ قليل"، موضحًا أن لافرنتييف سيلتقي مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، لبحث التطورات الأخيرة في سوريا.