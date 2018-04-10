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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:58 ص

ننشر الـ4 محاور الجديدة للتنمية المحلية لإنجاح المشروعات القومية

اللواء أبوبكر الجندي،
اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2123341

أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اتجاه الحكومة لدعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، والاهتمام بالتركيز على المحاور الأربعة الأساسية التي تسهم فى إنجاح المشروعات القومية الجارى تنفيذها.

وكشف الجندى عن تضمن "محور التنمية الأول" المشروعات الحالية، والمستقبلية بالمحافظات، باعتبار أن كل محافظة لديها رؤية استراتيجية خاصة بها، تضم القطاعات الرائدة والميزات التنافسية، مطالبًا المحافظات بنشر مخططات التنمية الاستثمارية الخاصة بها على موقعها الإلكترونى الخاص، لجذب رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من كل المخططات الاستثمارية للمساهمة في إنجاحها.

وأشار إلى أن المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة تلعب دورًا رائدًا فى خدمة التنمية، مطالبًا محافظتى قنا وسوهاج، بنشر مخططات التنمية المحلية بصعيد مصر على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظتين، لجذب المستثمرين.

وأضاف أن "المحور الثاني" يهدف إلى تمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية، من خلال منحها حرية الانتقال بين البرامج وإعداد مشروع خطة التنمية المتكاملة، وتصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات، بمشاركة الأطراف الفاعلة مع مراعاة العدالة فى توزيع الموارد لتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمار الخاص، وتوفير فرص العمل وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة.

وأكد أن "المحور الثالث" يتضمن تحسين تقديم الخدمات والإسراع فى إجراءات وخطوات التنمية، مع التقييم السنوي للعاملين في الإدارات المحلية ورفع كفاءتهم، من خلال مركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى تطوير مراكز التدريب المحلية بالمحافظات لتكوين صف ثانٍ من القيادات الجديدة للإدارة المحلية، مع توفير برامج تدريبية للعاملين بإدارات التخطيط والتنمية بالوزارة والمحافظات وتطوير قدرات العاملين بجهاز التفتيش والمتابعة.

وخصص الجندى "المحور الرابع" للعاملين فى قطاعات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى أدائهم المهني، ورفع كفاءتهم.

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