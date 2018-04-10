«الإعلام الفلسطينية»: هدم الاحتلال لمدرسة يؤكد إرهابه وعنصريته

وصفت وزارة الإعلام الفلسطينية، هدم الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة أساسية بالخليل، جنوب الضفة الغربية، الليلة الماضية، بـ«ممارسة إرهابية وعنصرية»، تأتى فى سياق العدوان المتواصل بحق المؤسسات التعليمية.



وذكرت الوزارة أن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة «يونيسكو»، دعت وزارات التربية والتعليم فى العالم إلى رفع الصوت عاليًا ضد انتهاكات إسرائيل المتصاعدة، التي تتعرض لها المدارس والجامعات، وتطال المعلمين والطلبة فى فلسطين، مشيرة إلى حملات التحريض الإسرائيلية التى تلاحق المناهج الوطنية، وتسعى إلى الهيمنة على المؤسسات التربوية؛ خاصة فى القدس المحتلة.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد هدمت الليلة الماضية، مدرسة «زنوتا» الأساسية المختلطة جنوب الخليل، بعد أن قام مستوطنون فى الأيام الأخيرة بتصوير المدرسة، ووصفوها على صفحات التواصل الاجتماعى بـ«المدرسة العنصرية»، حسب زعمهم.

