رئيس الصين يعد بانفتاح الاقتصاد وخفض التعريفات الجمركية

تعهد رئيس الصين بمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وذلك عبر العديد من القطاعات، بداية من البنوك حتى صناعة السيارات، فضلًا عن خفض التعريفات الجمركية.



وقال رئيس ثاني أكبر اقتصاد في العالم، شي جين بينغ، في خطاب بمنتدى «بواو»، اليوم، إنه يخطط لخفض حدود الملكية الفكرية الأجنبية على التصنيع، وتوسيع الحماية للملكية الفكرية.



وتعد تصريحات رئيس الصين مطمئنة للمستثمرين الذين يعانون من مخاوف أضرار كبيرة من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بسبب التعريفات الجمركية.



كما حذر «بينغ» من العودة للحرب الباردة، وذكر أن الاتجاه العالمي اليوم يمضي نحو السلام والتعاون، مشيرًا إلى أن التوجه نحو الحرب الباردة، والتفكير في لعبة محصلتها صفر، أمر قد عفا عليه الزمان.



وطبقت الصين والولايات المتحدة تعريفات جمركية بقيمة 50 مليار دولار على الواردات بين الدولتين.



وعن قطاع البنوك، تعهد الرئيس الصيني بدفع الجهود التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي، والرامية نحو فتح الصناعة المالية المحلية هذا العام، حيث ستسعى بكين لحذف حدود الملكية الأجنبية من على البنوك وشركات التأمين، السمسرة.



أما فيما يتعلق بقطاع السيارات فذكر «بينغ» أن بلاده ستخفض تعريفات الاستيراد على ورادت الصين من السيارات بشكل كبير.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد التعريفات الجمركية في الصين المتعلقة بالسيارات، وتساءل مستنكرًا «هل هذه تجارة عادلة أم حرة؟.. لا، إنها تبدو تجارة غبية مستمرة منذ سنوات».