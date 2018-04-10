بدء فعاليات توقيع بروتوكول بين «صناع الخير» و57357

بدأت منذ قليل فعاليات الزيارة الأولى الرسمية لفريق مؤسسة صناع الخير للتنمية لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لتوقيع بروتوكول التعاون بينهما.



وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات مستشفى 57357، والدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، والمهندس أسامة حسين، والسفيرة كورين شنودة، والدكتورة رانية علوان أعضاء مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وهانى عبدالفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة.



ومن المقرر أن يشهد اليوم اتفاق الطرفين على تقديم بعض الخدمات الصحية لغير القادرين، خصوصًا الأطفال، بالإضافة إلى ندوة توعية عن فيتامين د ومخاطر نقصه وأهمية الكشف المبكر عنه، وجولة تعريفية للمستشفى للوقوف على آخر التجديدات والخدمات.



وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة ستتولى مع 57357 مبادرة للكشف المبكر عن نقص فيتامين د لدى الكبار والبالغين لارتباطه بعدد من الأمراض الخطيرة.



وأضاف أن 57357 وفرت تحليل "فيتامين د" بسعر رمزى 200 جنيه للجمهور يعود ثمنه لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.