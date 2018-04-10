بعد قليل.. رئيس «الوزراء» يجتمع مع رؤساء النقابات العمالية

يلتقي في الثانية ظهر اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء النقابات العامة للعمال، برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.



ويهدف الاجتماع لبحث عدد من التقارير المقدمة من رؤساء النقابات العامة حول قضايا العمل والعاملين خاصة فيما يتعلق بالمشاكل الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام.



وقال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تصريح لـ"الدستور"، إنه من المقرر يستمع رئيس الوزراء إلى رؤية القيادات العمالية في حل تلك المشاكل، ومناقشة الاستعدادات لاحتفالية عيد العمال المقرر عقدها مطلع مايو المقبل.