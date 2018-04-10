انطلاق الحملة القومية الأولى ضد الحمى القلاعية بالبحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الحملة القومية الأولى لعام 2018، لتحصين المواشي، ضد مرض «الحمى القلاعية - حمى الوادي المتصدع» بمحافظة البحر الأحمر.



ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن الحملة بدأت من اليوم ولمدة شهر؛ وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المربين لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مطالبًا المربين بعدم التخلف عن تحصين المواشي الخاصة بهم، وسرعة تقديمها إلى الوحدة البيطرية التابعة لها، أو من خلال الحملات التي تجوب المدن والمناطق للقضاء نهائيًا على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الحملة تشارك بها جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.