ضبط تاجر لبيعه «عدسًا فاسدًا» في الفيوم

ألقى العقيد محمد إلهامي أبوالقاسم، رئيس مباحث التموين بالفيوم، القبض على بقال تمويني، بدائرة قسم أول، لقيامه بعرض وبيع عدس فاسد ومنتهي الصلاحية.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث التموين من ضبط المدعو «محسن سيد فرج»، 33 سنة، تاجر تمويني بدائرة قسم أول، وبحوزته كمية من أكياس العدس المعبأ، تبين أنه منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



تم التحفظ على الكمية، وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 452 لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.